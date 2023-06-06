Тренер Федотов считает, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне

«Возможно ли бороться с «Зенитом» за чемпионство? Никогда не говори «никогда». Это футбол, поэтому всё возможно! Чемпионат начинается, когда у всех ноль очков, – всё решится на футбольном поле. Нельзя сразу же в первом туре встать на то место, которое хочешь», – приводит слова Федотова «Чемпионат».