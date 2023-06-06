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Федотов считает, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил шансы армейцев составить конкуренцию санкт-петербургскому «Зениту» в борьбе за победу в чемпионате Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Тренер Федотов считает, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне
© Betassist

«Возможно ли бороться с «Зенитом» за чемпионство? Никогда не говори «никогда». Это футбол, поэтому всё возможно! Чемпионат начинается, когда у всех ноль очков, – всё решится на футбольном поле. Нельзя сразу же в первом туре встать на то место, которое хочешь», – приводит слова Федотова «Чемпионат».

В завершившемся сезоне РПЛ ЦСКА занял второе место в турнирной таблице. Столичный клуб набрал 58 очков. Федотов, возглавивший армейцев перед началом сезона, приводит свои команды к серебряным медалям чемпионата России второй год подряд. Ранее он занял вторую строчку по итогам сезона вместе с «Сочи».

«Зенит» выиграл минувший розыгрыш РПЛ, команда Сергея Семака набрала 70 очков. Петербуржцы стали чемпионами России в пятый раз подряд.

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