Газизов оценил работу в «Уфе» нецензурным словом
Бывший генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов раскритиковал итоги своей работу, описав их нецензурным словом.
По результатам минувшего сезона «Уфа» заняла 16-е место в Первой лиге и вылетела во Вторую. 5 июня прошло собрание учредителей клуба из столицы Башкортостана, на котором была принята отставка Газизова.
«Вчера на совете учредителей, когда спросили какую оценку поставить работе, я сказал: «Неудовлетворительная». Все учредители это поддержали. Просто (нецензурное слово) работа!» - цитирует функционера РИА Новости.
Газизов работал генеральным директором «Уфы» в общей сложности на протяжении почти 11 лет (2012-2020, 2021-2023).