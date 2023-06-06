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Газизов оценил работу в «Уфе» нецензурным словом

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов раскритиковал итоги своей работу, описав их нецензурным словом.

Газизов оценил работу в «Уфе» нецензурным словом
© РИА Новости

По результатам минувшего сезона «Уфа» заняла 16-е место в Первой лиге и вылетела во Вторую. 5 июня прошло собрание учредителей клуба из столицы Башкортостана, на котором была принята отставка Газизова.

«Вчера на совете учредителей, когда спросили какую оценку поставить работе, я сказал: «Неудовлетворительная». Все учредители это поддержали. Просто (нецензурное слово) работа!» - цитирует функционера РИА Новости.

Газизов работал генеральным директором «Уфы» в общей сложности на протяжении почти 11 лет (2012-2020, 2021-2023).

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