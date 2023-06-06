Черчесов высказался об отмене летнего сбора сборной России

Тренер Черчесов: ситуацию с отменой летнего сбора сборной России нужно правильно использовать
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, ранее возглавлявший сборную России, ответил на вопрос о национальной команде.
30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил об отмене июньского учебно-тренировочного сбора национальной команды.
«Грустно ли мне оттого, что происходит со сборной? Не могу так рассуждать — грустно или нет. Есть ситуация, в которой нужно найти правильные вещи и правильно ее использовать», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».
23 мая стало известно о срыве июньского матча со сборной Камеруна, который должен быть пройти в Москве 15 июня.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.