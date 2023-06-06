Защитник «Краснодара» Рамирес может вернуться в «Ференцварош»

Эквадорский защитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Рамирес может перейти в венгерский «Ференцварош», сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, представители футболист провели встречу с менеджерами «Ференцвароща». Пока команда из Будапешта не выходила с предложением о трансфере к руководству «Краснодара».

Ранее сам Рамирес сообщил, что намерен покинуть Россию после завершения сезона-2022/2023. Игрок уже выступал за «Ференцварош».

Рамирес перешёл в «Краснодар» в январе 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в составе клуба 38 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Контракт 28-летнего защитника с российским клубом рассчитан до 2025 года.