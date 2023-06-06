Экс-тренер ЦСКА отреагировал на слова Карпина об отсутствии деградации в российском футболе

Тарханов отреагировал на слова Карпина об отсутствии деградации в российском футболе
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал слова наставника «Ростова» Валерия Карпина, который ранее заявил, что российский футбол не деградировал в первый год после отстранения.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
«Согласен с Карпиным. Тоже не наблюдаю деградации российского футбола. В завершающемся сезоне я увидел немало очень хороших матчей. Конечно, иногда тяжело было смотреть на происходящее на поле, но интересных встреч состоялось намного больше.
Валерий Георгиевич прав в том, что российская молодежь получает больше практики. Молодым футболистам нужно доверять. Иначе не будет прогресса. У меня большой опыт в этом вопросе. Не раз молодые игроки, чувствуя доверие, затем «выстреливали», – цитирует Тарханова Vprognoze.ru.
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился 3 июня, «Ростов» под руководством Карпина занял четвертое место. Чемпионом в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит». Второе место занял ЦСКА, третье — московский «Спартак».