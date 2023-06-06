Экс-тренер ЦСКА отреагировал на слова Карпина об отсутствии деградации в российском футболе

«Согласен с Карпиным. Тоже не наблюдаю деградации российского футбола. В завершающемся сезоне я увидел немало очень хороших матчей. Конечно, иногда тяжело было смотреть на происходящее на поле, но интересных встреч состоялось намного больше.



Валерий Георгиевич прав в том, что российская молодежь получает больше практики. Молодым футболистам нужно доверять. Иначе не будет прогресса. У меня большой опыт в этом вопросе. Не раз молодые игроки, чувствуя доверие, затем «выстреливали», – цитирует Тарханова Vprognoze.ru.