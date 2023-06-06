Голкипер «Челси» Менди может стать одноклубником Головина — СМИ
Вратарь «Челси» Эдуар Менди может летом сменить клубную прописку и перейти в «Монако», сообщает GFFN.
По информации портала, руководство монегасского клуба готово предложить 31 летнему сенегальцу роль основного вратаря на следующий сезон, так как немецкий голкипер Александр Нюбель, вероятно, вернется в «Баварию» в связи с истечение срока арендного соглашения.
За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.
Менди в завершившемся сезоне принял участие в 12 играх за «Челси» во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей.