Голкипер «Челси» Менди может стать одноклубником Головина

Вратарь «Челси» Эдуар Менди может летом сменить клубную прописку и перейти в «Монако», сообщает GFFN.

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По информации портала, руководство монегасского клуба готово предложить 31 летнему сенегальцу роль основного вратаря на следующий сезон, так как немецкий голкипер Александр Нюбель, вероятно, вернется в «Баварию» в связи с истечение срока арендного соглашения.

За монегасков выступает российский полузащитник Александр Головин.