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Мантуан: слова Дзюбы про «Зенит» Рио-де-Жанейро дали нам мотивацию победить «Локомотив»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан заявил, что слова нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро придали сине-бело-голубым дополнительную мотивацию обыграть железнодорожников в очном матче 22-го тура РПЛ (2:1).

Полузащитник «Зенита» Мантуан: шутка Дзюбы про Рио дала нам мотивацию победить «Локомотив»
© Чемпионат.com

«Знал ли, что Дзюба по-особенному играет против своих бывших команд? Если честно, немного о нём знал. Но, конечно, слышал, что Дзюба очень качественный нападающий, который забил очень много мячей, в том числе в футболке «Зенита». И было понятно, что он выйдет на поле максимально заряженным.

Но один игрок не может выиграть встречу. Считаю, что победа досталась нам в первую очередь за счёт того, что наша команда оказалась более слаженной, собранной, что и проявилось в ключевых моментах.

Конечно, я слышал, что он назвал «Зенит» клубом из Рио-де-Жанейро. Но по факту это только помогло нам — дало дополнительную мотивацию, силы и желание победить в этом матче и выиграть чемпионат в целом», — приводит слова Мантуана «Матч ТВ».

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