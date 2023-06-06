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Федотов: и Семак, и Карпин достойны награды лучшему тренеру сезона в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что его коллеги из «Зенита» и «Ростова» Сергей Семак и Валерий Карпин достойны награды лучшему наставнику сезона в РПЛ, которую в итоге получил он сам.

Федотов: и Семак, и Карпин достойны награды лучшему тренеру сезона в РПЛ
© Чемпионат.com

«Все номинанты достойны этой награды. Несомненно, Семак — лидер нашего чемпионата. Мы также видим, что проделал в этом сезоне Валерий Карпин. Знаем, насколько тяжелы такие выезды, ощутили на себе. Наша команда постоянно в пути. Хорошо, что у команды сейчас недельный цикл, есть время восстановиться и провести ещё тренировки. Поэтому мы оценили по достоинству и понимаем, что эту награду заслуживает определённый круг тренеров. Все проделали очень хороший объём работы», — приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».

Семак привёл «Зенит» к чемпионскому титулу, ЦСКА Федотова стал вторым в турнирной таблице, «Ростов» Карпина занял четвёртую строчку.

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