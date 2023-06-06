Федотов: и Семак, и Карпин достойны награды лучшему тренеру сезона в РПЛ

«Все номинанты достойны этой награды. Несомненно, Семак — лидер нашего чемпионата. Мы также видим, что проделал в этом сезоне Валерий Карпин. Знаем, насколько тяжелы такие выезды, ощутили на себе. Наша команда постоянно в пути. Хорошо, что у команды сейчас недельный цикл, есть время восстановиться и провести ещё тренировки. Поэтому мы оценили по достоинству и понимаем, что эту награду заслуживает определённый круг тренеров. Все проделали очень хороший объём работы», — приводит слова Федотова «Спорт-экспресс».