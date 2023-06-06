ПСЖ уволил главного тренера после года работы

«ПСЖ» уволил Гальтье после года работы (Le Parisien)
Кристоф Гальтье уволен из «ПСЖ».
Парижский клуб принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером, сообщает Le Parisien. Советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш проинформировал Гальтье об этом.
Гальтье возглавил «ПСЖ» летом прошлого года, подписав двухлетний контракт. В прошедшем сезоне парижане выиграли Лигу 1 в рекордный 11-й раз, но вылетели из Лиги чемпионов в 1/8 финала, оказавшись слабее «Баварии» (0:1, 0:2).
Кроме того, «ПСЖ» не смог побороться за Кубок Франции, вылетев в 1/8 финала в феврале от «Марселя» (1:2).
«ПСЖ» уволил Гальтье после года работы (Le Parisien)
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