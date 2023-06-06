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Карпин: «У меня контракт с «Ростовом» на пять лет. С «Динамо» и «Спартаком» не общался»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил «РБ Спорт», что не общался с представителями «Спартака» и «Динамо» по поводу возможной работы в этих клубах, а также отметил, что не задумывается о переезде в Европу.

Карпин: у меня контракт с «Ростовом» на пять лет
© Матч ТВ

— Вы намерены остаться в «Ростове»? С учетом всех проблем в прошедшем сезоне — нет перелетов, легионеров.

— Я не задумывался о сложном сезоне, перелетах, переездах. Что есть, то есть. Мы тут при чем?

— Получается, остаетесь на следующий сезон в «Ростове»?

— У меня контракт с «Ростовом» на пять лет, на всякий случай.

— Иногда в СМИ всплывает информация, что вами интересуются «Спартак» и «Динамо».

— А я здесь при чем?

— Эти клубы общались с вами?

— Со мной никто не общался.

— Будет ли продлен контракт с Полозом?

— Если договорятся, то да.

— Какая у вас мечта на сегодня? Ранее вы говорили, что ваша мечта — чтобы все как можно скорее закончилось в мире.

— Чтобы жена сына родила.

— А тренерская?

— Чтобы жена сына родила. (Смеется.)

— Работа в Европе — вам это интересно?

— Не задумываюсь об этом.

Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова» в марте 2022 года. Он впервые возглавил команду в 2017 году, а в июле прошлого года был назначен главным тренером сборной России. В прошлом сезоне МИР РПЛ ростовчане заняли четвертое место.

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