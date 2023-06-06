Карпин: «У меня контракт с «Ростовом» на пять лет. С «Динамо» и «Спартаком» не общался»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил «РБ Спорт», что не общался с представителями «Спартака» и «Динамо» по поводу возможной работы в этих клубах, а также отметил, что не задумывается о переезде в Европу.
— Вы намерены остаться в «Ростове»? С учетом всех проблем в прошедшем сезоне — нет перелетов, легионеров.
— Я не задумывался о сложном сезоне, перелетах, переездах. Что есть, то есть. Мы тут при чем?
— Получается, остаетесь на следующий сезон в «Ростове»?
— У меня контракт с «Ростовом» на пять лет, на всякий случай.
— Иногда в СМИ всплывает информация, что вами интересуются «Спартак» и «Динамо».
— А я здесь при чем?
— Эти клубы общались с вами?
— Со мной никто не общался.
— Будет ли продлен контракт с Полозом?
— Если договорятся, то да.
— Какая у вас мечта на сегодня? Ранее вы говорили, что ваша мечта — чтобы все как можно скорее закончилось в мире.
— Чтобы жена сына родила.
— А тренерская?
— Чтобы жена сына родила. (Смеется.)
— Работа в Европе — вам это интересно?
— Не задумываюсь об этом.
Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова» в марте 2022 года. Он впервые возглавил команду в 2017 году, а в июле прошлого года был назначен главным тренером сборной России. В прошлом сезоне МИР РПЛ ростовчане заняли четвертое место.