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Агент Лунёва: есть различные варианты, но в первую очередь рассматриваем Европу

Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы экс-голкипера «Байера» и «Зенита» Андрея Лунёва, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента. По словам агента, из РПЛ никто не связывался с ним по поводу Лунёва, при этом у вратаря есть несколько вариантов продолжения карьеры в Европе.

Агент вратаря Лунева: в первую очередь рассматриваем Европу
© Чемпионат.com

«Есть различные варианты, но пока переговоры не вышли на финишную прямую. В первую очередь рассматриваем Европу. Из Российской Премьер-Лиги на нас никто не выходил.

В топ-5 чемпионатах смотрят на игровую практику. Туда будет сложно попасть, но и по этим направлениям мы работаем. Важно найти клуб, где нужен голкипер №1, а не второй, который будет сидеть на скамейке.

Должна быть конкуренция, но Лунёв должен рассматриваться основным вратарём. Как себя чувствует Андрей? Всё хорошо, он восстанавливается, тренируется. Сейчас находится в Москве», — приводит слова Смирнова Legalbet.

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