Агент вратаря Лунева: в первую очередь рассматриваем Европу

«Есть различные варианты, но пока переговоры не вышли на финишную прямую. В первую очередь рассматриваем Европу. Из Российской Премьер-Лиги на нас никто не выходил.



В топ-5 чемпионатах смотрят на игровую практику. Туда будет сложно попасть, но и по этим направлениям мы работаем. Важно найти клуб, где нужен голкипер №1, а не второй, который будет сидеть на скамейке.



Должна быть конкуренция, но Лунёв должен рассматриваться основным вратарём. Как себя чувствует Андрей? Всё хорошо, он восстанавливается, тренируется. Сейчас находится в Москве», — приводит слова Смирнова Legalbet.