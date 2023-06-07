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Главный тренер "Химок" Талалаев заявил, что останется в клубе после вылета в Первую лигу

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев высказался о своем будущем.

Тренер Талалаев остается в «Химках»
© РИА Новости

По его словам, вылет в Первую лигу по итогам сезона-2022/23 никак не повлияет на его настрой продолжить работу в стане красно-черных.

«Абсолютно точно могу сказать — я остаюсь в «Химках». Я подписал пятилетний контракт, по-другому быть и не может! Мы сделаем все возможное, чтобы вернуться обратно», — приводит слова Талалаева «Чемпионат».

Напомним, что в Российской премьер-лиге химчане за 30 туров прошлого сезона набрали 18 очков и заняли предпоследнее место.

Хуже них в сезоне выступило только столичное «Торпедо», в активе которого 13 баллов.

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