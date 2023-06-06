Тренер «Барселоны» прокомментировал ситуацию с переходом Месси

— Ситуация находится в руках президента и отца Лео, поэтому посмотрим, чем все закончится, но в итоге решающее слово за Лео. Мы счастливы, что на данный момент у нас есть одобрение технико экономического обоснования трансфера со стороны Ла Лиги, — цитирует Хави Mundo Deportivo.