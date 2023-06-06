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Тренер «Барселоны» заявил, что в ситуации с переходом Месси решающее слово остается за игроком

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что мнение Лионеля Месси будет определяющим в вопросе возможного возвращения футболиста в каталонский в клуб.

Тренер «Барселоны» прокомментировал ситуацию с переходом Месси
© Матч ТВ

На прошлой неделе стало известно, что Месси покидает французский «Пари Сен Жермен», за который выступал с 2021 года. В составе парижан аргентинец за два сезона провел 75 матчей, забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Франции.

— Ситуация находится в руках президента и отца Лео, поэтому посмотрим, чем все закончится, но в итоге решающее слово за Лео. Мы счастливы, что на данный момент у нас есть одобрение технико экономического обоснования трансфера со стороны Ла Лиги, — цитирует Хави Mundo Deportivo.

По данным СМИ, на 35 летнего аргентинца также претендуют «Интер Майами» и «Аль Хиляль» из Саудовской Аравии.

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