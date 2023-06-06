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Менхенгладбахская «Боруссия» объявила имя нового главного тренера

Херардо Сеоане назначен главным тренером менхенгладбахской «Боруссии», сообщается на сайте футбольного клуба.

Менхенгладбахская «Боруссия» объявила имя нового главного тренера
© globallookpress.com

Контракт с 44 летним швейцарцем рассчитан до 2026 года. Сеоане сменил в должности Даниэля Фарке, ранее работавшего с «Краснодаром».

Сеоане до октября прошлого года возглавлял леверкузенский «Байер». Также он тренировал швейцарские «Янг Бойз» и «Люцерн».

Кроме того, «Боруссия» объявила о назначении Нильса Шмадтке на пост спортивного директора клуба.

Команда из Менхенгладбаха в минувшем сезоне заняла 10 е место в чемпионате Германии.

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