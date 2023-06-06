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France24: Бензема подписал контракт с "Аль-Иттихадом" на три года

Французский нападающий Карим Бензема подписал контракт с "Аль-Иттихадом" из Саудовской Аравии.

Стал известен срок контракта Бензема с «Аль-Иттихадом»
© globallookpress.com

По информации France24, обладатель "Золотого мяча" - 2022 поставил подпись под трехлетним трудовым договором.

Напомним, что 4 июня мадридский "Реал" объявил об уходе 35-летнего форварда по окончании сезона. В прошедшем сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативных передачи.

Мадридский "Реал" по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. В Лиге чемпионов команда под руководством Карло Анчелотти завершила выступление на стадии полуфинала, уступив "Манчестер Сити" по сумме двух встреч со счетом 5:1.

Ранее сообщалось, что делегация из Саудовской Аравии прибыла в Париж для подписания контракта с Лионелем Месси.

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