Стал известен срок контракта Бензема с «Аль-Иттихадом»

Французский нападающий Карим Бензема подписал контракт с "Аль-Иттихадом" из Саудовской Аравии.

По информации France24, обладатель "Золотого мяча" - 2022 поставил подпись под трехлетним трудовым договором.

Напомним, что 4 июня мадридский "Реал" объявил об уходе 35-летнего форварда по окончании сезона. В прошедшем сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативных передачи.

Мадридский "Реал" по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. В Лиге чемпионов команда под руководством Карло Анчелотти завершила выступление на стадии полуфинала, уступив "Манчестер Сити" по сумме двух встреч со счетом 5:1.