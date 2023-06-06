Месси получил два предложения от топ-клубов Европы

Нападающий Лионель Месси за последние несколько часов получил два предложения от ведущих клубов Европы, сообщает AS.

В понедельник отец футболиста, Хорхе Месси, провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

На прошлой неделе стало известно, что Месси покидает французский «ПСЖ», за который выступал с 2021 года. В составе парижан аргентинец за два сезона провел 75 матчей, забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Франции.