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Месси получил два предложения от топ-клубов Европы — СМИ

Нападающий Лионель Месси за последние несколько часов получил два предложения от ведущих клубов Европы, сообщает AS.

Месси получил два предложения от топ-клубов Европы
© globallookpress.com

В понедельник отец футболиста, Хорхе Месси, провел встречу с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой.

На прошлой неделе стало известно, что Месси покидает французский «ПСЖ», за который выступал с 2021 года. В составе парижан аргентинец за два сезона провел 75 матчей, забил 32 мяча и отдал 35 результативных передач, дважды став чемпионом Франции.

По данным СМИ, на Месси также претендуют «Интер Майами» из США и «Аль Хиляль» из Саудовской Аравии. «Барселона» тоже хотела бы вернуть футболиста, который провел большую часть карьеру в составе «сине гранатовых».

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