«Локомотив» хочет переманить воспитанника «Спартака»

Столичный "Локомотив" заинтересован в приобретении полузащитника петербургского "Зенита" Зелимхана Бакаева. Об этом сообщает "РБ Спорт".

По информации источника, "железнодорожники" рассматривают различные варианты осуществления перехода - как аренду, так и полноценный трансфер.

В стане сине-бело-голубых на данный момент не готовы к проведению сделки, так как рассчитывают на Бакаева в качестве игрока ротации.

В завершившемся 3 июня сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бакаев провел на поле 17 матчей, в которых отметился голом и голевой передачей. Вместе с "Зенитом" в сезоне-2022/23 26-летний игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.