Тренер Корнеев объяснил, почему российские футболисты не интересны Саудовской Аравии

Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев заявил «Матч ТВ», что клубы Саудовской Аравии не будут заинтересованы в приобретении российских футболистов, так как они не поднимут ажиотаж к чемпионату.

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Во вторник обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема подписал контракт с «Аль Иттихадом». Ранее СМИ сообщали, что зарплата футболиста составит 100 миллионов евро за сезон.

— Как думаете, кто то из российских футболистов мог бы поехать на заработки в Саудовскую Аравию?

— Думаю, что в Саудовской Аравии нет интереса к российским игрокам, так как они ищут и подписывают суперимиджевых футболистов, которые могут влиять на развитие футбола в чемпионате и популяризацию страны. Могу ошибаться, но думаю, дела обстоят именно так, — сказал Корнеев «Матч ТВ».