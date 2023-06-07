Тренер Корнеев объяснил, почему российские футболисты не интересны Саудовской Аравии

Корнеев объяснил, почему у клубов из Саудовской Аравии не будет интереса к российским футболистам
Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев заявил «Матч ТВ», что клубы Саудовской Аравии не будут заинтересованы в приобретении российских футболистов, так как они не поднимут ажиотаж к чемпионату.
Во вторник обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема подписал контракт с «Аль Иттихадом». Ранее СМИ сообщали, что зарплата футболиста составит 100 миллионов евро за сезон.
— Как думаете, кто то из российских футболистов мог бы поехать на заработки в Саудовскую Аравию?
— Думаю, что в Саудовской Аравии нет интереса к российским игрокам, так как они ищут и подписывают суперимиджевых футболистов, которые могут влиять на развитие футбола в чемпионате и популяризацию страны. Могу ошибаться, но думаю, дела обстоят именно так, — сказал Корнеев «Матч ТВ».
Помимо Бензема, в чемпионате Саудовской Аравии выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, защищающий цвета «Аль Насра».
Корнеев объяснил, почему у клубов из Саудовской Аравии не будет интереса к российским футболистам
«Шоне нужно все, он один из самых активных наших зверьков» — зоолог Московского зоопарка о новом подопечном «Матч ТВ»
Агент Барбоза ответил на вопрос, могли бы Дзюба и Смолов перейти в чемпионат Саудовской Аравии