Агент Джорджевича сообщил, что игрок отклонил новый контракт от «Сочи»

Черногорский форвард недоволен условиями.

Футбольный агент Игор Глушевич, представляющий интересы черногорского нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, заявил, что его клиент отклонил новое предложение клуба. Форвард посчитал, что клуб предложил ему недостаточно выгодные условия сотрудничества.

Нынешний контракт 28-летнего Джорджевича с «Сочи» истекает 30 июня. «Сочи» сделал новое предложение, но оно принято не было.

«Сочи» сделал нам предложение, которое не было нами принято. К Луке отнеслись без уважения. Я отклонил предложение.

Низкая зарплата? Да. Ему предложили больше, чем в нынешнем сезоне, но всё равно условия далеки от желаемых», — цитирует агента «РБ Спорт».