Роналду не попал в символическую сборную аравийской лиги

Саудовская лига объявила состав символической сборной, в которую, к удивлению многих, не был включён Роналду. Некоторые болельщики и аналитики сомневаются в таком решении, поскольку в течение сезона португалец забил 14 голов и отдал две голевые передачи в 16 играх, и это с учётом того, что игрок присоединился к клубу в январе, после чемпионата мира в Катаре и окончательного разрыва с «Манчестер Юнайтед».