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The Guardian: "Челси" намерен продать нападающего Хаверца за £75 млн

Лондонский «Челси» объявил о готовности продать нападающего Кая Хаверца.

«Челси» объявил цену нападающего Хаверца
© Газета.ru

По информации The Guardian, руководство столичного клуба намерено выручить за немецкого форварда не менее £75 млн.

23-летний футболист в приватной беседе с одним из представителей руководства «Челси» заявил, что хотел бы покинуть клуб в предстоящее летнее трансферное окно.

Основными претендентами на Хаверца считаются мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Хаверц провел 35 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Мадридский «Реал» этим летом расстался с французским форвардом Каримом Бензема, а также с испанским нападающим Марко асенсио.

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