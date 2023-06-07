«Челси» объявил цену нападающего Хаверца

Лондонский «Челси» объявил о готовности продать нападающего Кая Хаверца.
По информации The Guardian, руководство столичного клуба намерено выручить за немецкого форварда не менее £75 млн.
23-летний футболист в приватной беседе с одним из представителей руководства «Челси» заявил, что хотел бы покинуть клуб в предстоящее летнее трансферное окно.
Основными претендентами на Хаверца считаются мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».
В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Хаверц провел 35 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.
Мадридский «Реал» этим летом расстался с французским форвардом Каримом Бензема, а также с испанским нападающим Марко асенсио.
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