Эрлинг Холанд стал самым молодым обладателем «Золотой бутсы» со времен Роналдо

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд получил «Золотую бутсу» по итогам сезона-2022/2023 и стал самым молодым обладателем этой награды со времён бразильского форварда Роналдо. «Зубастик» завоевал «Золотую бутсу» в возрасте 20 лет, выступая за «Барселону» в сезоне-1996/1997.

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Напомним, Холанд завершил сезон безоговорочным лидером по результативности, забив 36 голов в английской Премьер-лиге и набрав 72 очка в итоговой таблице. Он побил исторический рекорд Премьер-лиги, установленный Аланом Ширером и Энди Коулом (по 34 гола) и опередил ближайшего преследователя, Гарри Кейна, на 12 зачётных пунктов. Кейн, соответственно, занял второе место в списке претендентов на «Золотую бутсу», а замкнул тройку лидеров Килиан Мбаппе из «ПСЖ».