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«Аякс» хочет подписать Сперцяна. «Краснодар» готов продать игрока за €10 млн и бонусы

Нидерландский «Аякс» хочет подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Нидерландский «Аякс» хочет подписать полузащитника «Краснодара»
© Чемпионат.com

«Армянский полузащитник находится в топе приоритетов летних трансферов клуба. Амстердамский клуб планирует вступить в переговоры после Суперфинала Кубка России. «Краснодар» будет готов продать игрока за сумму чуть больше €10 млн плюс бонусы», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Сперцяну со стороны итальянских «Милана» и Фиорентины" и ряда немецких команд.

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