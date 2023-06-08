Нидерландский «Аякс» хочет подписать полузащитника «Краснодара»

«Армянский полузащитник находится в топе приоритетов летних трансферов клуба. Амстердамский клуб планирует вступить в переговоры после Суперфинала Кубка России. «Краснодар» будет готов продать игрока за сумму чуть больше €10 млн плюс бонусы», — добавил источник «Чемпионата».