Полузащитник Зайнутдинов: состав ЦСКА позволяет бороться за титул с «Зенитом»

«Состав ЦСКА позволяет бороться за титул с «Зенитом». Но нужна стабильность. Бывает, что выдаём хорошие отрезки, а бывает, что не очень. Если будем стабильно идти от матча к матчу, то будем бороться», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.