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Зайнутдинов: состав ЦСКА позволяет бороться за титул с «Зенитом». Но нужна стабильность

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов высказал мнение о возможностях борьбы с санкт-петербургским «Зенитом» за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

Полузащитник Зайнутдинов: состав ЦСКА позволяет бороться за титул с «Зенитом»
© Чемпионат.com

«Состав ЦСКА позволяет бороться за титул с «Зенитом». Но нужна стабильность. Бывает, что выдаём хорошие отрезки, а бывает, что не очень. Если будем стабильно идти от матча к матчу, то будем бороться», — сказал Зайнутдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. Санкт-петербургский клуб стал чемпионом России в пятый раз подряд. ЦСКА финишировал вторым. Команда Владимира Федотова заработала 58 очков.

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