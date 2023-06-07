Смолов рассказал о сорвавшемся трансфере в «Галатасарай»

«Хотел бы я сейчас перейти в чемпионат, который не оторван от международных турниров? Да, я бы хотел. Но возможно ли это? Я думаю, что очень невысокая вероятность. У меня были предложения из Турции, два за этот сезон, и летом в августе я дал согласие на переговоры и трансфер. Я не знаю, состоялся бы он или нет.



Это был «Галатасарай», я разговаривал с тренером и президентом. Это было за две недели до подписания Икарди. Ровно в тот момент, когда я узнал, я получил на предыгровой тренировке перед «Спартаком» повреждение. Я разговаривал с ними через два дня. У меня было повреждение на три-четыре недели, я отправлял им МРТ. Они сказали, что им нужен нападающий сейчас, и в итоге н