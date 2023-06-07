«Локомотив» готовит грандиозную распродажу

В летнее трансферное окно некоторые команды чемпионата России сильно поменяют состав. Судя по всему, мощная кадровая чистка ждет и «Локомотив», который под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова стал «чемпионом весны» – набрал больше всех очков по итогам 13 туров второй части сезона РПЛ. Московский клуб собирается устроить распродажу и усилиться еще несколькими качественными новичками.

Как сообщил «Чемпионат», железнодорожники готовы отпустить 11 (!) игроков. Причем речь идет, как о российских футболистах, так и о легионерах. Это голкипер Даниил Худяков, защитники Марио Митай, Марк Мампасси, Тин Едвай, полузащитники Антон Миранчук, Константин Марадишвили, Даниил Куликов, Гирано Керк, Педриньо, нападающие Вильсон Изидор и Марко Раконьяц. Вдобавок по итогам первого сбора решится будущее центрбека Ивана Кузьмичева. Согласитесь, некоторые фамилии неожиданно было увидеть в списке «на выход».

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Стоит отметить, что не все из этих игроков завершали сезон в составе «Локомотива». Мампасси, Едвай, Керк, Педриньо и Раконьяц еще в зимнее трансферное окно ушли в аренды. Как проявили себя эти пятеро в других командах? Мампасси не сыграл ни одной минуты за «Антальяспор». Девять раз оставался в запасе на матчи чемпионата Турции, а в конце сезона и в заявку перестал попадать. Едвай провел 18 матчей за «Аль-Айн» из ОАЭ, забил один гол и сделал одну голевую передачу. У Керка 6+2 в 21 игре за «Антверпен». Со своей новой командой он стал чемпионом Бельгии и выиграл Кубок страны. Раконьяц с «Црвеной Звездой» тоже завоевал золото чемпионата Сербии и Кубок страны. Причем команда прошла весь сезон без единого поражения. Нападающий забил пять мячей и отдал два голевых паса в 17 матчах. Педриньо поиграл за «Сан-Паулу» только в чемпионате штата (3+0 в 10 матчах), а потом клуб разорвать с ним контракт из-за обвинений в адрес игрока в домашнем насилии.

Сюрприз – появление в списке выставленных на трансфер Худякова и Миранчука. Казалось, железнодорожники связывают будущее с молодым голкипером и своим воспитанником, который потерял место в основе после прихода Ильи Лантратова. В сложившейся ситуации лучшим вариантом стала бы аренда, благодаря которой Худяков смог бы получать стабильную игровую практику, но в «Локомотиве», видимо, считают по-другому. Миранчук же еще недавно был игроком сборной России и лидером клубной команды, а болельщики и эксперты всерьез спорили о том, кто талантливее – Антон или его брат Алексей. Но надо признать, что после серии травм в последние два сезона Миранчук очень нестабилен. Индивидуальное мастерство по-прежнему позволяет ему решать эпизоды (11+6 в 34 матчах сезона РПЛ и Кубка России), однако Антон уже не всегда попадает в основу «Локомотива».

Митай и Изидор принесли пользу железнодорожникам весной 2023-го. Албанский защитник, хоть и наиграл на глупое удаление в дерби с ЦСКА, неплохо затыкал дыры в обороне при Галактионове. Француз успешно вернулся после травмы – забил шесть мячей в последних семи турах. Инсайдеры писали, что Изидор планировал воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с «Локомотивом», но теперь это невозможно. ФИФА скорректировала свое правило, тем не менее уход нападающего при адекватном предложении состоится.

Очевидно, что 11 футболистами возможные потери «Локомотива» не исчерпываются. Еще несколько игроков были отданы в аренду – это защитники Александр Сильянов («Ростов»), Евгений Морозов («Факел»), полузащитники Дмитрий Рыбчинский («Пари НН»), Илья Берковский («Пари НН»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Николай Титков («Оренбург»), Максим Петров («Алания») и Андрей Никитин («Уфа»). По слухам, железнодорожники рассчитывают на Сильянова, который превратился в «Ростове» в кандидата в сборную России, а остальных наверняка ждут продажи или новые аренды. Никто из них не показал себя игроков уровня основы «Локомотива». Впрочем, у Бабкина, по данным Transfermarkt, контракт заканчивается летом 2023-го, так что в его случае достаточно просто не продлевать договор.

Помимо Бабкина московский клуб покинут и другие игроки, чьи контракты завершаются – защитник Дмитрий Живоглядов, полузащитник Франсуа Камано, нападающий Иван Игнатьев. Под вопросом место в команде и Игоря Смольникова (его соглашение тоже истекает), скорее всего, он тоже попрощается с «Локомотивом». Кстати, после ухода Камано и возможных трансферов иностранцев из «списка 11» в составе железнодорожников останутся всего два легионера – Лукас Фассон и Херман Конти.

Возможны и незапланированные потери у «Локомотива». Прежде всего, речь про главную молодую звезду железнодорожников Сергея Пиняева. Сообщалось, что «Зенит» может воспользоваться опцией выкупа, прописанной в контракте 18-летнего вингера. Не исключен своеобразный обмен игроками. «Локо» претендует на вингера петербургского клуба Зелимхана Бакаева. Появилась информация об интересе красно-зеленых и к вингеру «Спартака» Антону Зиньковскому – еще одному клиенту агента Павла Андреева, который крепко «зашел» в «Локомотив» при новом руководстве московского клуба.