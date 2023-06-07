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«Локомотив» готовит грандиозную распродажу. В составе останутся всего два легионера

В летнее трансферное окно некоторые команды чемпионата России сильно поменяют состав. Судя по всему, мощная кадровая чистка ждет и «Локомотив», который под руководством нового главного тренера Михаила Галактионова стал «чемпионом весны» – набрал больше всех очков по итогам 13 туров второй части сезона РПЛ. Московский клуб собирается устроить распродажу и усилиться еще несколькими качественными новичками.

«Локомотив» готовит грандиозную распродажу
© Спорт день за днем

Как сообщил «Чемпионат», железнодорожники готовы отпустить 11 (!) игроков. Причем речь идет, как о российских футболистах, так и о легионерах. Это голкипер Даниил Худяков, защитники Марио Митай, Марк Мампасси, Тин Едвай, полузащитники Антон Миранчук, Константин Марадишвили, Даниил Куликов, Гирано Керк, Педриньо, нападающие Вильсон Изидор и Марко Раконьяц. Вдобавок по итогам первого сбора решится будущее центрбека Ивана Кузьмичева. Согласитесь, некоторые фамилии неожиданно было увидеть в списке «на выход».

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Стоит отметить, что не все из этих игроков завершали сезон в составе «Локомотива». Мампасси, Едвай, Керк, Педриньо и Раконьяц еще в зимнее трансферное окно ушли в аренды. Как проявили себя эти пятеро в других командах? Мампасси не сыграл ни одной минуты за «Антальяспор». Девять раз оставался в запасе на матчи чемпионата Турции, а в конце сезона и в заявку перестал попадать. Едвай провел 18 матчей за «Аль-Айн» из ОАЭ, забил один гол и сделал одну голевую передачу. У Керка 6+2 в 21 игре за «Антверпен». Со своей новой командой он стал чемпионом Бельгии и выиграл Кубок страны. Раконьяц с «Црвеной Звездой» тоже завоевал золото чемпионата Сербии и Кубок страны. Причем команда прошла весь сезон без единого поражения. Нападающий забил пять мячей и отдал два голевых паса в 17 матчах. Педриньо поиграл за «Сан-Паулу» только в чемпионате штата (3+0 в 10 матчах), а потом клуб разорвать с ним контракт из-за обвинений в адрес игрока в домашнем насилии.

Сюрприз – появление в списке выставленных на трансфер Худякова и Миранчука. Казалось, железнодорожники связывают будущее с молодым голкипером и своим воспитанником, который потерял место в основе после прихода Ильи Лантратова. В сложившейся ситуации лучшим вариантом стала бы аренда, благодаря которой Худяков смог бы получать стабильную игровую практику, но в «Локомотиве», видимо, считают по-другому. Миранчук же еще недавно был игроком сборной России и лидером клубной команды, а болельщики и эксперты всерьез спорили о том, кто талантливее – Антон или его брат Алексей. Но надо признать, что после серии травм в последние два сезона Миранчук очень нестабилен. Индивидуальное мастерство по-прежнему позволяет ему решать эпизоды (11+6 в 34 матчах сезона РПЛ и Кубка России), однако Антон уже не всегда попадает в основу «Локомотива».

Митай и Изидор принесли пользу железнодорожникам весной 2023-го. Албанский защитник, хоть и наиграл на глупое удаление в дерби с ЦСКА, неплохо затыкал дыры в обороне при Галактионове. Француз успешно вернулся после травмы – забил шесть мячей в последних семи турах. Инсайдеры писали, что Изидор планировал воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с «Локомотивом», но теперь это невозможно. ФИФА скорректировала свое правило, тем не менее уход нападающего при адекватном предложении состоится.

Очевидно, что 11 футболистами возможные потери «Локомотива» не исчерпываются. Еще несколько игроков были отданы в аренду – это защитники Александр Сильянов («Ростов»), Евгений Морозов («Факел»), полузащитники Дмитрий Рыбчинский («Пари НН»), Илья Берковский («Пари НН»), Сергей БабкинКрылья Советов»), Николай Титков («Оренбург»), Максим Петров («Алания») и Андрей Никитин («Уфа»). По слухам, железнодорожники рассчитывают на Сильянова, который превратился в «Ростове» в кандидата в сборную России, а остальных наверняка ждут продажи или новые аренды. Никто из них не показал себя игроков уровня основы «Локомотива». Впрочем, у Бабкина, по данным Transfermarkt, контракт заканчивается летом 2023-го, так что в его случае достаточно просто не продлевать договор.

Помимо Бабкина московский клуб покинут и другие игроки, чьи контракты завершаются – защитник Дмитрий Живоглядов, полузащитник Франсуа Камано, нападающий Иван Игнатьев. Под вопросом место в команде и Игоря Смольникова (его соглашение тоже истекает), скорее всего, он тоже попрощается с «Локомотивом». Кстати, после ухода Камано и возможных трансферов иностранцев из «списка 11» в составе железнодорожников останутся всего два легионера – Лукас Фассон и Херман Конти.

Возможны и незапланированные потери у «Локомотива». Прежде всего, речь про главную молодую звезду железнодорожников Сергея Пиняева. Сообщалось, что «Зенит» может воспользоваться опцией выкупа, прописанной в контракте 18-летнего вингера. Не исключен своеобразный обмен игроками. «Локо» претендует на вингера петербургского клуба Зелимхана Бакаева. Появилась информация об интересе красно-зеленых и к вингеру «Спартака» Антону Зиньковскому – еще одному клиенту агента Павла Андреева, который крепко «зашел» в «Локомотив» при новом руководстве московского клуба.

В следующем сезоне мы увидим совсем другой «Локо». Вы верите, что команда Галактионова поборется за чемпионство?

Футбол, Марио Митай, Даниил Худяков, Константин Марадишвили, Сергей Пиняев, Херман Конти, Александр Сильянов, Михаил Галактионов, Тин Едвай, Франсуа Камано, Даниил Куликов, Зелимхан Бакаев, Илья Лантратов, Дмитрий Рыбчинский, Сергей Бабкин, Максим Петров, Иван Игнатьев, Евгений Морозов, Павел Андреев, Антон Миранчук, Андрей Никитин, Дмитрий Живоглядов, Игорь Смольников, ФИФА, СБОРНАЯ РОССИИ, Крылья Советов, Зенит, Спартак
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