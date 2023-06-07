Смолов высказался о возможном переходе в зарубежный клуб

«С момента предложения от «Галатасарая» я стал старше на год, мне 33. Из потенциальных рынков и чемпионатов это опять же Турция, вряд ли Европа, и Ближний Восток. Условная Саудовская Аравия, Эмираты.



Уровень футбола и жизни там тоже нужно понимать и взвешивать специфику. Понятно, что когда контракт как у Криштиану или когда пишут про Месси или Бускетса — есть чем жертвовать. В моём случае нужно много думать. Я думаю, предложения от «Галатасарая» уже не будет. «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» — их все знают, они топ, туда хочется поехать с детства, их все знают в мире. Понятно, что если будет предложение от одного из этих клубов, то, конечно же, я буду готов рассмотреть. Вместе с «Динамо» будем обсуждать, какие условия будут у всего этого.



Сейчас очень много неопределённости. Опять же, люди, которые моментами себя заставляют, иностранцы, скауты, или тренеры, или агенты, сквозь слёзы глянуть матчи чемпионата России… Уверен, что это там все реже и реже происходит.



Что буду делать, если агент найдёт мне команду в Саудовской Аравии? Зависит от факторов. Я разговаривал и переписывался по поводу чемпионата Саудовской Аравии, спрашивал у Эдера, мы вместе играли в «Локо», Зе Луиш там был. Плюс там физиотерапевт, испанец, который был в «Локо», у него спрашивал. Ну, непросто там, на самом деле, там очень непросто, очень много факторов. Ты должен понимать специфику, что это другой мир. При этом про уровень футбола слова Эдера: чемпионат там гораздо более конкурентный, чем в России», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.