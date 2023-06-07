$81.25-0.0886.95-0.08

Фёдор Смолов высказался о возможном переходе в зарубежный клуб

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о возможном переходе в зарубежный клуб. Россиянин понимает, что уже не молод (Смолову 33 года), поэтому количество потенциальных вариантов для продолжения карьеры с каждым годом уменьшается. Также Фёдор ответил на вопрос о перспективе переезда в Саудовскую Аравию.

Смолов высказался о возможном переходе в зарубежный клуб
© Чемпионат.com

«С момента предложения от «Галатасарая» я стал старше на год, мне 33. Из потенциальных рынков и чемпионатов это опять же Турция, вряд ли Европа, и Ближний Восток. Условная Саудовская Аравия, Эмираты.

Уровень футбола и жизни там тоже нужно понимать и взвешивать специфику. Понятно, что когда контракт как у Криштиану или когда пишут про Месси или Бускетса — есть чем жертвовать. В моём случае нужно много думать. Я думаю, предложения от «Галатасарая» уже не будет. «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ» — их все знают, они топ, туда хочется поехать с детства, их все знают в мире. Понятно, что если будет предложение от одного из этих клубов, то, конечно же, я буду готов рассмотреть. Вместе с «Динамо» будем обсуждать, какие условия будут у всего этого.

Сейчас очень много неопределённости. Опять же, люди, которые моментами себя заставляют, иностранцы, скауты, или тренеры, или агенты, сквозь слёзы глянуть матчи чемпионата России… Уверен, что это там все реже и реже происходит.

Что буду делать, если агент найдёт мне команду в Саудовской Аравии? Зависит от факторов. Я разговаривал и переписывался по поводу чемпионата Саудовской Аравии, спрашивал у Эдера, мы вместе играли в «Локо», Зе Луиш там был. Плюс там физиотерапевт, испанец, который был в «Локо», у него спрашивал. Ну, непросто там, на самом деле, там очень непросто, очень много факторов. Ты должен понимать специфику, что это другой мир. При этом про уровень футбола слова Эдера: чемпионат там гораздо более конкурентный, чем в России», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители