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Раскрыты бонусы Месси за переход в «Интер Майами». В их числе — покупка любого клуба МЛС

Нападающего Лионеля Месси связывают с переходом в клуб МЛС «Интер Майами». The Athletic раскрыл бонусы, которые 35-летний аргентинец получит, если станет игроком американской лиги.
  1. Месси будет получать процент от прибыли от новых подписчиков Apple+, которые начнут смотреть матчи и контент МЛС.
  2. Месси начнёт получать прибыль от продажи некоторых продуктов adidas.
  3. Месси сможет купить любую команду МЛС после завершения карьеры.
Раскрыты бонусы Месси за переход в «Интер Майами»
© Чемпионат.com

Ранее сообщалось, что жена Месси Антонелла склоняется к тому, чтобы её муж продолжил карьеру в МЛС. Сам Месси и его отец Хорхе смотрят на вариант с Саудовской Аравией. Идею перехода в «Барселону» никто не рассматривает.

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