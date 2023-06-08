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Игрок "Челси" Мудрик потребовал от подписчика обращаться к нему на украинском языке

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» Михаил Мудрик потребовал от болельщика обращаться к нему на украинском, а не на русском языке.

Мудрик потребовал от болельщика не писать ему на русском языке
© Газета.ru

Один из подписчиков полузащитника задал ему вопрос в социальной сети о том, когда Мудрик забьет гол. Это сообщение фаната было написано на русском языке. Игрок ответил на него фразой: «На украинском».

Футболист перешел в английский клуб в зимнее трансферное окно за €100 млн. Мудрик провел за лондонцев 14 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Лондонский клуб занял 12-е место в итоговой турнирной таблице АПЛ.

Переход Мудрика из «Шахтера» в «Челси» ранее вошел в топ-10 худших трансферов сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии портала Goal.com, заняв в списке четвертое место.

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