Полузащитник Литвинов подчеркнул важную черту Абаскаля

«Как человек Абаскаль в какой-то степени психолог, который умеет поддержать разговор и знает, что сказать игроку в нужный момент. Как тренер — профессионал своего дела, который полностью погружается в работу и отдает ей себя полностью. Ещё и прогрессирует. Только положительные слова можно сказать о тренере», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.