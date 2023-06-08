$81.46+0.2187.17+0.21

«Ливерпуль» объявил о трансфере полузащитника Алексиса Мак Аллистера

Английский «Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о приобретении полузащитника «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера.

«Ливерпуль» объявил о трансфере полузащитника Алексиса Макаллистера
© ФК "Ливерпуль"

24-летний аргентинский футболист успешно прошёл медобследование и согласовал условия личного контракта.

«Ощущения потрясающие, это сбывшаяся мечта. Я не могу дождаться начала моей игры за клуб. Я хотел присоединиться к команде с первого дня предсезонной подготовки, так что хорошо, что всё произошло именно так. С нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде.

Этот год был фантастическим для меня — победа на чемпионате мира, то, чего мы добились с «Брайтоном». Но теперь пришли время подумать о «Ливерпуле» и стараться быть лучшим игроком и лучшим человеком каждый день», — прокомментировал свой переход Мак Аллистер.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители