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Карасев о критике: «Зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом?»

Футбольный арбитр Сергей Карасев рассказал, как относится к критике в комментариях.

Арбитр Карасев поделился своим отношением к критике
© Sports.ru

– После матча «Спартак» – ЦСКА на вас обрушилась тонна критики. Читаете комментарии?

– Никогда не читаю комментарии. Матч «Спартак» – ЦСКА всегда проходит ярко – и по моментам, и по непредсказуемым действиям игроков. После таких игр я все социальные сети отрубаю и живу дальше.

Я в своем деле уже 100 лет – стараюсь читать только новости, а глобально в сеть не залезаю – для чего? Просто зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом и отношения к футболу, может быть, не имеют? Все за кого-то болеют, сложно быть объективным.

– Вы ни за кого не болеете?

– У меня не было никогда любимой команды, даже когда не судил. А когда начал работать арбитром – тем более, – сказал Карасев.

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