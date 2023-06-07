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Кузнецов: в этом сезоне мне понравился «Ахмат» — команда сыграла выше своих возможностей

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высоко оценил заслуги «Ахмата» в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По его словам, грозненская команда сыграла выше своих возможностей.

Экс-футболист Кузнецов назвал любимый клуб сезона
© Чемпионат.com

«В этом сезоне мне понравился «Ахмат». Команда сыграла выше своих возможностей — она очень здорово провела чемпионат. Можно выделить «Ростов», потому что он финишировал не на своём месте, учитывая его состав. Остальные сыграли на свой уровень — как мы предполагали, так команды и расположились в турнирной таблице.

Можно было бы сказать, что удивил «Локомотив», учитывая его результаты весной. Но провальная первая часть сезона на даёт этого сделать. «Спартак» бился за первое место, но сдулся в конце. ЦСКА наоборот — сдулся вначале, но в концовке прибавил и занял второе место. «Зенит», как и всегда, своим составом решил задачу за несколько туров до конца. «Крылья» отдали лучших и боролись за выживание. «Пари НН» — финишировал на своём уровне. «Урал» лихорадило — то плохо, то хорошо, то опять плохо. «Оренбург» пошумел», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

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