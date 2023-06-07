Арбитр Хусаинов объяснил судейские ошибки в пользу «Спартака»

«Судьи ошибались в пользу «Спартака» только в тех матчах, которые не имели турнирного значения. В других играх арбитры включали тормоза.



К сожалению, такой спуск, видимо, был дан. Это не совпадение. Это преднамеренное действие вопреки футбольным правилам.



Здесь все закономерно, это не совпадение. Вероятно, это советы руководящих организаций», — заявил Хусаинов в интервью «Евро-Футбол.Ру».