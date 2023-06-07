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Хусаинов объяснил судейские ошибки в пользу «Спартака»

Российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал работу своих коллег в матчах прошедшего сезона, в которых принимал участие столичный «Спартак».

Арбитр Хусаинов объяснил судейские ошибки в пользу «Спартака»
© РИА Новости

Эксперт заявил, что не исключает предвзятое отношение арбитров во время матчей красно-белых.

«Судьи ошибались в пользу «Спартака» только в тех матчах, которые не имели турнирного значения. В других играх арбитры включали тормоза.

К сожалению, такой спуск, видимо, был дан. Это не совпадение. Это преднамеренное действие вопреки футбольным правилам.

Здесь все закономерно, это не совпадение. Вероятно, это советы руководящих организаций», — заявил Хусаинов в интервью «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) команда под руководством Гильермо Абаскаля заняла третье место и не смогла защитить титул, добытый в 2022 году в Кубке России.

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