Журналист: "Барселона" согласовала контракт с Месси

По сведениям источника, "Барселона" сумела договориться с нападающим Лионелем Месси о контракте. Стороны в предстоящее трансферное окно готовы подписать соглашение до лета 2024 года.

35-летний Лионель Месси в настоящий момент времени принадлежит французскому "ПСЖ". 30 июня он выйдет на рынок свободных агентов. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что аргентинца бесплатно хочет подписать не только каталонская "Барселона". В частности, говорилось об интересе к его персоне со стороны "Интера Майами" из МЛС и "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии.