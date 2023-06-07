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Фабрицио Романо: "Барселона" согласовала контракт с Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вернется в каталонскую "Барселону", сообщает журналист Фабрицио Романо.

Журналист: "Барселона" согласовала контракт с Месси
© Rusfootball

По сведениям источника, "Барселона" сумела договориться с нападающим Лионелем Месси о контракте. Стороны в предстоящее трансферное окно готовы подписать соглашение до лета 2024 года.

35-летний Лионель Месси в настоящий момент времени принадлежит французскому "ПСЖ". 30 июня он выйдет на рынок свободных агентов. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что аргентинца бесплатно хочет подписать не только каталонская "Барселона". В частности, говорилось об интересе к его персоне со стороны "Интера Майами" из МЛС и "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии.

Нападающий Лионель Месси является воспитанником каталонской Барселоны. Он находился в системе испанского клуба с 2000 года по 2021. В летнее трансферное окно 2-летний давности аргентинец покинул стан сине-гранатовых на правах свободного агента и перешел во французский "ПСЖ".

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