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Ветеран ЦСКА: уровень РПЛ не упал, отъезд легионеров не сказался. Было интересно смотреть

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что уровень Российской Премьер-Лиги с отъездом Российской Премьер-Лиги.

Ветеран ЦСКА: уровень РПЛ не упал, отъезд легионеров не сказался
© Чемпионат.com

«В текущих обстоятельствах уровень РПЛ нисколько не упал. Было очень интересно смотреть. Особенно последние игры, когда шла борьба за второе и третье место. Чемпионат прошел на высоком уровне, футболисты тоже прибавили, поняли, что так, как они играли раньше — играть нельзя. Стали показывать наступательный агрессивный футбол. Отъезд легионеров нисколько не сказался.

Лучший тренер в этом сезоне — определенно Федотов. Он выстроил команду, грамотно распределил состав, даже Карраскаля посадил на лавку, чтобы не выпендривался. Он жесткий человек. К нему не придерешься. Я его поздравляю. Из российских игроков мне понравился Чалов. Он, наконец, нашел себя, понял, что нужно вкалывать, нужно работать и стараться все время идти в борьбу. У него все получилось, молодец!» — приводят слова Пономарёва РИА Новости Спорт.

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