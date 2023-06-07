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Нападающий "Динамо" Смолов рассказал, что тратит больше $100 тыс. на отдых на Карибах

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал, что обычно тратит больше $100 тыс. на отдых на одном из Карибских островов — Сен-Барте.

Смолов рассказал, сколько тратит на отпуск на Карибах
© РИА Новости

«Если брать все вместе, то больше $100 тыс.», — сказал футболист в интервью YouTube-каналу Nobel.

Он также отметил, что для него отдых на Сен-Барте является идеальным.

«В Азии климат не очень нравится, очень жарко, влажно. Мальдивы нравятся, но там достаточно однообразный отдых. На Сен-Барте можно совместить — поехать на дикие пляжи, а можно пойти на тусовку», — объяснил Смолов.

Смолов перешел в «Динамо» в январе 2022 года. В прошедшем сезоне 33-летний Смолов провел за «Динамо» 24 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил 10 мячей. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Смолова составляет €5 млн.

Федор Смолов женился на блогере Карине Истоминой

В конце мая нападающий подписал новый контракт с «Динамо» на один год с возможностью продления еще на один год.

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