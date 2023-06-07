Экс-футболист Дьяков: «Торпедо» была мальчиком для битья и с треском вылетела

«Меня разочаровало «Торпедо». Клуб с историей и именем вышел в Премьер-Лигу, но руководство без амбиций и задач решило, что они справятся таким же составом. В итоге команда была мальчиком для битья и с треском вылетела.



По второй части сезона разочаровали «Крылья Советов». Неплохо начали сезон, но зимой продали Пиняева и Глушенкова — в весенней части боролись за непопадание в стыковые матчи. Не хотелось бы, чтобы такая команда вылетала. Слава богу, что остались. Но остались с трудом и с натяжкой. Попади они в стыки, и не очень понятно, как всё сложилось бы», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.