Fan ID не потребуется на Суперкубке России

Карта болельщика (Fan ID) не потребуется для посещения матча за Суперкубок России-2023, сообщает «РИА Новости».

«Предварительно, для посещения Суперкубка России карта болельщика будет не нужна», — сообщил источник.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что матч за Суперкубок России состоится в Казани на «Ак Барс Арене». Игра пройдет 15 июля.

В игре за трофей встретятся чемпион России петербургский «Зенит» и победитель Кубка России сезона-2022/23. В Суперфинал национального кубка, который пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники», вышли ЦСКА и «Краснодар».

В прошлом году Суперкубок России принимал Санкт-Петербург. На «Газпром Арене» «Зенит» со счетом 4:0 разгромил московский «Спартак».