Карпин ответил на вопрос о встрече с Дзюбой

«Как прошла моя встреча с Дзюбой на премии РПЛ? Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. «Как дела? Всё хорошо». Всё.



Дзюба сказал, что топор войны между нами зарыт? Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт? Ещё раз: мы намеревались — да. А что там дальше было — другой вопрос. По разным причинам не смог приехать», — приводит слова Карпина Sport24.