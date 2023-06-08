$81.46+0.2187.17+0.21

«Опять про Дзюбу?» Карпин ответил на вопрос о встрече с форвардом «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о встрече с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой на премии РПЛ, косвенно подтвердив, что давний конфликт между ними был исчерпан.

Карпин ответил на вопрос о встрече с Дзюбой
© Чемпионат.com

«Как прошла моя встреча с Дзюбой на премии РПЛ? Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. «Как дела? Всё хорошо». Всё.

Дзюба сказал, что топор войны между нами зарыт? Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт? Ещё раз: мы намеревались — да. А что там дальше было — другой вопрос. По разным причинам не смог приехать», — приводит слова Карпина Sport24.

По слухам, между Карпиным и Дзюбой был продолжительный конфликт, из-за чего форвард не вызывался в сборную России.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители