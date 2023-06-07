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Смолов назвал комфортную для жизни сумму в месяц

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна назвал комфортную для жизни сумму в месяц.

Смолов назвал комфортную для жизни сумму в месяц
© Lenta.ru

Футболист заявил, что ему будет достаточно 500 тысяч в месяц, если он не будет тратиться на дорогие продукты.

«Это месяц жизни в Москве, рестораны, продукты, еда, зарплата домработницы, условно», — подчеркнул он.

При этом Смолов добавил, что он старается откладывать 15-20 процентов от суммы своего дохода каждый месяц.

5 июня Смолов объявил о свадьбе с блогершей и диджеем Кариной Истоминой. Девушка также разместила у себя в соцсетях снимок с обручальными кольцами.

Смолов перешел в «Динамо» в 2022 году. Форвард уже играл за клуб с 2006 по 2015 год, несколько раз за это время уходя в аренду — в «Фейеноорд», «Урал» и «Анжи». Смолов известен по выступлениями за «Локомотив», «Краснодар», «Урал» и «Динамо». Также нападающий привлекался к матчам за сборную России.

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