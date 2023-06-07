Неймар выставлен на трансфер

«ПСЖ» составил список футболистов, которых планирует продать этим летом.Среди них — Неймар.

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В первую очередь, среди игроков, которыми парижский клуб остался недоволен — испанский полузащитник Карлос Солер, купленный прошлым летом. Помимо него, «ПСЖ» планирует попрощаться с Ренату Саншешем, у которого в этом сезоне было множество травм, в связи с чем игрок не смог раскрыть свой потенциал.

Также клуб готов продать нападающих Юго Экитике и Мауро Икарди.

Из ключевых игроков, с которыми готов распрощаться «ПСЖ» — Ашраф Хакими, Марко Верратти и Неймар.