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Смолов рассказал, как поужинал в московском ресторане на 180 тысяч рублей

Нападающий ФК «Динамо» Федор Смолов рассказал в интервью YouTube-каналу Nobel, как поужинал в новом японском ресторане в Москве на 180 тысяч рублей.

Смолов рассказал, как поужинал в московском ресторане на 180 тысяч рублей
© РИА Новости

Смолов пояснил, что вместе с одноклубником Сергеем Паршивлюком пошел в ресторан в столице.

«Там был свежий корень васаби, икра осетра-альбиноса. И нас без алкоголя прибили на 180 тысяч рублей», - уточнил футболист.

По его словам, они были ошеломлены суммой в чеке. Вместе с тем, футболисты оставили официанту приличные чаевые (порядка 20% от суммы).

Смолов рассказал, сколько тратит на отпуск на Карибах

Ранее сообщалось, что Смолов сочетался законным браком с моделью Кариной Истоминой.

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