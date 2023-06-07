Смолов рассказал, как поужинал в московском ресторане на 180 тысяч рублей

Нападающий ФК «Динамо» Федор Смолов рассказал в интервью YouTube-каналу Nobel, как поужинал в новом японском ресторане в Москве на 180 тысяч рублей.

Смолов пояснил, что вместе с одноклубником Сергеем Паршивлюком пошел в ресторан в столице.

«Там был свежий корень васаби, икра осетра-альбиноса. И нас без алкоголя прибили на 180 тысяч рублей», - уточнил футболист.

По его словам, они были ошеломлены суммой в чеке. Вместе с тем, футболисты оставили официанту приличные чаевые (порядка 20% от суммы).