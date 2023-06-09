Сын ветерана «Спартака» Гаврилова рассказал о состоянии отца после операции

«Состояние Юрия Васильевича стабильное, идёт на поправку. В приподнятом настроении, шутит. Пока что речь нарушена, но врачи говорят, что со временем всё стабилизируется. Предварительно выпишут через 5-10 дней, пока точно ничего не сказали», — приводит слова Василия Гаврилова ТАСС.