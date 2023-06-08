«Реал» передумал покупать Кейна

«Реал» передумал покупать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Мадридцы не готов платить «шпорам» за трансфер € 116 млн, а также ежегодно выплачивать форварду зарплату в размере € 20 млн, сообщает As.

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По информации источника, 29-летний английский нападающий также не вписывается в стратегию «сливочных» по омоложению состава. При этом, мадридцы могут попытаться выкупить форварда «Эспаньола» Хоселу, которому на данный момент 33 года.

Отмечается, что «Реал» готов закрыть глаза на возраст нападающего каталонского клуба исключительно из-за его низкой стоимости и высокой результативности в прошлом сезоне.

В сезоне-2022/2023 на счету Кейна 49 матчей за «Тоттенхэма» во всех турнирах, в которых он отметился 32 голами и пятью результативными передачами.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 90 млн.