Экс-полузащитник "Спартака" Озбилиз высказался о перспективах команды

«Огромные ожидания от следующего сезона РПЛ, особенно от «Спартака». Эта команда должна брать трофеи каждый сезон. Сейчас это нелегко, ведь «Зенит» сильный клуб, но уверен, что в следующем розыгрыше между Москвой и Питером будет ожесточённая борьба за чемпионство и кубок», — приводит слова Араза Озбилиза Sport24.