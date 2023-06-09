$82.09+0.6388.04+0.87

Озбилиз: огромные ожидания от «Спартака». Эта команда должна брать трофеи каждый сезон

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз признался, что у него большие ожидания от красно-белых в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги. По мнению Озбилиза, «Спартак» должен выигрывать трофеи каждый год.

Экс-полузащитник "Спартака" Озбилиз высказался о перспективах команды
© Чемпионат.com

«Огромные ожидания от следующего сезона РПЛ, особенно от «Спартака». Эта команда должна брать трофеи каждый сезон. Сейчас это нелегко, ведь «Зенит» сильный клуб, но уверен, что в следующем розыгрыше между Москвой и Питером будет ожесточённая борьба за чемпионство и кубок», — приводит слова Араза Озбилиза Sport24.

Напомним, в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Зенит». Второе место занял московский ПФК ЦСКА.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители