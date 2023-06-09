Полузащитник Глушаков высказался о зарплатах в российском футболе

Глушаков: кто считает, что наши зарплаты незаслуженные, — попробуйте заработать футболом
Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков резко высказался о справедливости высоких заработных плат российских футболистов, предложив критикам попробовать самим заработать футболом.
«Что значит зарплаты российских футболистов незаслуженные? Кто на что учился – всегда так говорю. Кто считает, что наши зарплаты незаслуженные, – идите попробуйте заработать футболом. Наша работа – большой труд. Я бы не стал говорить, что мы незаслуженно зарабатываем. Может, кому-то огромные деньги платят незаслуженно, но все не знают правды и истины, откуда идёт корень зарплат», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».
Глушаков сыграл 28 матчей в чемпионате и Кубке России в текущем сезоне, отметившись в них двумя голами и одной голевой передачей.
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