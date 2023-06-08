В субботу в финале Лиги чемпионов сразятся английский "Манчестер Сити" и итальянский "Интер"

Футбольные выходные обещают быть как никогда жаркими: за Лигу чемпионов поборются "Манчестер Сити" с "Интером", а в воскресенье ЦСКА и "Краснодар" разыграют Кубок России.

"Сити" идет за хет-триком

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Пожалуй, давненько в решающем матче Лиги чемпионов не было столь явного фаворита, как в субботней встрече в Стамбуле. "Манчестер Сити" невероятен по ходу всего сезона, команда забила больше 150 мячей во всех турнирах, завоевала чемпионский титул и Кубок Англии. Подопечные Хосепа Гвардиолы идут за так называемым "треблом" - к победам в трех главных соревнованиях.

Что интересно - Гвардиола, которого многие эксперты считают чуть ли не величайшим тренером в истории, в последний раз поднимал над головой кубок Лиги чемпионов аж в 2011 году с "Барселоной". Хосеп сам прекрасно понимает: руководство "Сити" потратило около миллиарда фунтов на трансферы в последние годы именно ради триумфа в главном еврокубке.

- Парни показывают нереальный футбол, взяли столько титулов, но их запомнят только в случае победы в Лиге чемпионов. Считаю, это несправедливо. Впрочем, ничего не поделаешь. "Интер" - очень опасный соперник. Мы посмотрели несколько матчей с его участием, и я могу сказать, что нам придется помучиться. Придется действовать быстрее, агрессивнее. Они умеют изматывать оппонента, а потом в нужный момент провести контратаку. Нам нужно будет что-то придумать, - отметил Гвардиола.

В случае победы "Сити" выиграет все три главных турнира сезона: чемпионат Англии, Кубок страны и еврокубок

В отличие от "Сити" миланцы знают, каково это - выигрывать Лигу чемпионов. Правда, в последний раз "Интер" сделал это 13 лет назад, а с тех пор никаких успехов у клуба в еврокубках не было. Если бы кто-то в конце января или начале февраля предположил бы, что "сине-черные" завоюют Кубок Италии и дойдут до финала еврокубков, мало кто поверил бы в такое. "Интер" был откровенно плох, в какой-то момент выбыл из топ-4 "серии А". Однако Симоне Индзаги удалось перевернуть ситуацию. И сейчас его команда находится в шаге от исторического успеха.

- Несомненно, "Манчестер Сити" - одна из лучших, если не лучшая команда мира. Всем нравится то, как они играют. Но у нас тоже есть козыри. Главное, не бояться соперника. Мы не просто так дошли до финала, значит, мы сильны. Постараемся доказать это в субботу, - сказал бомбардир "Интера" Лаутаро Мартинес.

Несмотря на оптимизм представителей итальянского клуба, как уже было отмечено ранее, фаворитом этого противостояния считается "Манчестер Сити": букмекеры принимают ставки на их победу с расчетом 1 к 1,25, а на миланцев - 1 к 3,9.

"Быки" или армейцы

Не менее интересный матч предстоит в столичных "Лужниках", где в Суперфинале Кубка России ЦСКА померится силами с "Краснодаром".

Для южан предстоящий поединок в случае успеха может стать историческим, ведь с момента создания клуба в 2008 году "быки" не завоевали ни одного трофея. Ближе всего "черно-зеленые" подошли к триумфу в 2013 году, но уступили тогда в финале Кубка "Ростову". После этого были бронзовые медали Премьер-лиги, дебют в Лиге чемпионов, но титулов не было. И вот такой шанс.

Другой вопрос, что ЦСКА прямо сейчас - одна из самых ярких команд России. Если бы не кризис в зимней части сезона, армейцы вполне могли бы побороться с "Зенитом" за золотые медали. Впрочем, и без того дебютный сезон Владимира Федотова у руля "красно-синих" складывается очень даже неплохо: команда впервые за пять лет завоевала медали первенства, взяв "серебро", а теперь близка к первому трофею с 2018 года.

- Конечно, мы набрали отличную форму, не буду с этим спорить. Вместе с тем финал - это один матч, в котором может произойти что угодно. Это совсем другая история. "Краснодар" показал в последних встречах, что он может настроиться в нужный момент. Нас ждет тяжелая битва, - уверен Федотов.

Что касается экспертов, то букмекеры отдают предпочтение в Суперфинале Кубка ЦСКА: ставки на армейцев принимаются с расчетом 1 к 1,55, а на "Краснодар" - 1 к 2,55.

Месси выбрал Штаты

Один из лучших футболистов в истории Лионель Месси наконец определился с будущим: аргентинец продолжит карьеру в американском "Интер Майами", контракт с которым будет действовать три года. Долгожданного возвращения в "Барселону" так и не состоялось.

После ожидаемого ухода из "Пари Сен-Жермен" ни Месси, ни его отец и агент Хорхе не скрывали: Лео хочет вернуться в стан "сине-гранатовых". Но, чтобы переход игрока осуществился, должно было совпасть сразу несколько факторов. В первую очередь "Барселона" должна была продать около 7-8 своих футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и не нарушить условия финансового фейр-плей. Несмотря на все старания, каталонцы так и не смогли выполнить все условия, необходимые для регистрации Месси. В итоге Лионелю оставалось сделать выбор между саудовским "Аль-Хилялем" и "Интером Майами" из США. Аргентинец выбрал второй вариант.

Конечно, болельщики "Барселоны" были недовольны. Сам Месси честно признался: в руководстве "сине-гранатовых" есть люди, которые не хотели его возвращения.

- Все очень сложно. Я точно знаю, что среди руководителей "Барселоны" есть те, кто не хотел меня там больше видеть. Они даже публично говорили об этом. Из меня сделали какого-то злодея, но я всегда хотел быть только в "Барселоне". Люди должны знать правду, - откровенно признался Месси.

Лига "Вест Хэма"

Английский "Вест Хэм" одолел "Фиорентину" (2:1) и стал победителем третьего по рангу еврокубкового турнира - Лиги конференций.

Игра получилась яркой и остросюжетной, однако праздник едва не испортили британские фанаты: в середине первого тайма они начали бросать в футболистов "Фиорентины" посторонние предметы, такие, как пластиковые стаканы и зажигалки. Арбитр матча Карлос Дель Серро Гранде едва не приостановил поединок, но до этого все-таки не дошло.