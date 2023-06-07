Месси объяснил, почему не смог перейти в «Барсу»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о переходе в клуб МЛС «Интер Майами», объяснил, почему сорвалось возвращение в «Барселону». По словам форварда, он не хотел вновь пережить ситуацию двухлетней давности.

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«Я не хотел доверять своё будущее чужим рукам. Я был бы очень рад вернуться, но в итоге этого не произошло», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.