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Лео Месси объяснил, почему не смог перейти в «Барсу»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, объявивший о переходе в клуб МЛС «Интер Майами», объяснил, почему сорвалось возвращение в «Барселону». По словам форварда, он не хотел вновь пережить ситуацию двухлетней давности.

Месси объяснил, почему не смог перейти в «Барсу»
© Чемпионат.com

«Я не хотел доверять своё будущее чужим рукам. Я был бы очень рад вернуться, но в итоге этого не произошло», — сказал Месси в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента. Прежде чем принять предложение «Интера», Лионель отказал «Барселоне» и клубу из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль», который обещал выплатить футболисту € 1,2 млрд за два года.

В завершившемся сезоне аргентинский нападающий принял участие в 41 матче за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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