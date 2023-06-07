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Капитану «Фиорентины» рассекли голову болельщики, кинув стакан с пивом

Во время финального матча Лиги конференций — 2022/2023 фанаты «Вест Хэма» рассекли голову капитану «Фиорентины» Кристиано Бираги, бросив в него пластиковые стаканы с пивом.

Капитану «Фиорентины» рассекли голову болельщики, кинув стакан с пивом
© Чемпионат.com

Бираги шёл подавать угловой, а болельщики английского клуба начали бросать предметы с трибун. Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс, а также защитник Наиф Агер приняли попытку успокоить своих фанатов.

Главный арбитр был вынужден на время приостановить игру для оказания помощи итальянскому защитнику. Позже судья передал инспектору матча предмет, похожий на зажигалку.

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