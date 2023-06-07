Капитану «Фиорентины» рассекли голову болельщики, кинув стакан с пивом

Во время финального матча Лиги конференций — 2022/2023 фанаты «Вест Хэма» рассекли голову капитану «Фиорентины» Кристиано Бираги, бросив в него пластиковые стаканы с пивом.

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Бираги шёл подавать угловой, а болельщики английского клуба начали бросать предметы с трибун. Капитан «Вест Хэма» Деклан Райс, а также защитник Наиф Агер приняли попытку успокоить своих фанатов.